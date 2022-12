Lärmaktionsplan geht in die vierte Runde

Lampertheim. Der Lärmaktionsplan des Regierungspräsidiums Darmstadt geht in die vierte Runde. Die Pläne müssen laut Bundes-Immissionsschutzgesetz alle fünf Jahre überprüft und erforderlichenfalls überarbeitet werden. Das gilt in der Umgebung von Hauptverkehrsstraßen mit mehr als drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, von Haupteisenbahnstrecken mit jährlich über 30 000 Zügen und in den Ballungsräumen Darmstadt, Frankfurt am Main, Hanau, Offenbach und Wiesbaden.

Die Lärmkarten für die betroffenen hessischen Hauptverkehrsstraßen und Eisenbahnstrecken mit einem entsprechenden Aufkommen sind auf der Internetseite des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie unter www.hlnug.de oder http://laerm.hessen.de abrufbar.

Hinweise aus der Bevölkerung

Bei der Aufstellung des Lärmaktionsplans besteht für Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, Anregungen und Vorschläge dazu einzureichen, wie der Lärm in der Umgebung der kartierten Quellen verringert werden kann. Es besteht zudem die Möglichkeit, in allen Gemeinden des Regierungsbezirks Darmstadt auf ruhige Gebiete hinzuweisen, in denen die Ruhe zukünftig besonders geschützt werden soll.

Die Eingabe kann über das Internet auf dem Beteiligungsportal des Landes Hessen unter der Adresse https://beteiligungsportal.hessen.de/portal/hauptportal/startseite erfolgen. Alternativ können Anregungen auch per E-Mail an beteiligung-lap@rpda.hessen.de eingereicht werden. Für den Postweg gilt folgende Anschrift: Regierungspräsidium Darmstadt, III 33.3, Lärmaktionsplanung, 64278 Darmstadt.

Frist bis 22. Januar

Ferner können Anregungen und Vorschläge laut Behörde schriftlich über die jeweilige Stadt- beziehungsweise Gemeindeverwaltung oder direkt an das Regierungspräsidium Darmstadt unter dem Stichwort „Lärmaktionsplanung“ bis zum 22. Januar eingereicht werden.

Die wesentliche Aufgabe der Lärmaktionsplanung ist es, anhand der Lärmkartierung eine Bewertung der Situation vorzunehmen und gegebenenfalls Lärmminderungsmaßnahmen zu formulieren. Die Lärmaktionspläne sind regelmäßig zu überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten.

Alle Informationen zur vierten Runde des Lärmaktionsplans gibt es auch auf den Internetseiten der Stadt Lampertheim. red