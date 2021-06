Lärm rund um Container

Lampertheim. In den vergangenen Wochen häufen sich bei der Ordnungsbehörde der Stadt Lampertheim nach eigenen Angaben vermehrt Beschwerden über Lärmbeeinträchtigungen durch das Einwerfen von Altglas in die Sammelbehälter. Besonders in den Sommermonaten und bei geöffneten Fenstern könnten die Entsorgung von Altglas, der Motorenlärm an- und abfahrender Autos sowie laut zugeschlagene Autotüren für die Anwohner, die in der Nähe der Container wohnen, sehr störend sein.

An Einwurfzeiten halten

Aus diesem Grund appelliert die Stadtverwaltung an die Nutzer der Altglascontainer, sich an die Einwurfzeiten zu halten. Diese seien werktags zwischen 7 und 20 Uhr. Im Interesse einer gegenseitigen Rücksichtnahme sollten die Geräusche, die bei der Altglasentsorgung entstehen, so gering wie möglich gehalten werden. Die Stadtpolizei weist darauf hin, dass die städtische Gefahrenabwehr-Verordung bei Nichteinhalten der Einwurfzeiten auch ein Bußgeld vorsieht.

Gleichwohl sei festzustellen, dass die „Transportbehältnisse“ für das Altglas oftmals direkt neben den Containern entsorgt würden. Auch hier appelliert die Stadtverwaltung an die Nutzer der Glascontainer, ihren eigenen Müll wieder mitzunehmen.