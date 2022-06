L 3110 ab Freitag frei

Lampertheim. Die Vollsperrung der L 3110 zwischen dem Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld und Hemsbach wird aller Voraussicht nach an diesem Freitag, 10. Juni, aufgehoben. Das teilte das Regierungspräsidium in Karlsruhe mit, in dessen Auftrag die Straße saniert worden war.

Die beschädigte Fahrbahn wurde seit April erneuert, die Arbeiten sind nach rund zwei Monaten fast abgeschlossen. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass die Landesstraße 3110 ab dem späten Freitagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Die Fahrbahn wurde auf einer Streckenlänge von rund 2,9 Kilometern erneuert. Dabei wurden die Asphaltdeck-, Binder- und Tragschicht abgefräst und neu eingebaut. Auf dem parallel verlaufenden Radweg brachten die Bauarbeiter auf einer Streckenlänge von rund zwei Kilometern ebenfalls eine neue Asphaltdeckschicht auf.

Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,6 Millionen Euro und werden vom Land getragen. red