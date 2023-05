Kursangebot bestens angelaufen

Hofheim. Jahreshauptversammlungen des Fördervereins Haus Billau verbreiten zweifellos einen besonderen Charme. Die Teilnehmer sitzen in der Begegnungsstätte im Kreis nebeneinander auf Augenhöhe, es gibt keinerlei Berührungsängste innerhalb der Gruppe, die Mitglieder kennen und schätzen sich gleichermaßen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So verlief auch die jüngste Versammlung sehr ruhig und harmonisch in einem konstruktiven Miteinander. Für den verhinderten Pfarrer Holger Mett begrüßte Helga Breuel die Runde. Zufrieden zeigte sich Janina Sieger beim Rückblick auf 2022. Das Kursangebot sei nach Corona wieder bestens angelaufen, darunter der Paartanz und Flötenkurs montags, Yoga für verschiedene Altersgruppen, Qi Gong, Gitarrenkurse oder etwa ein Anti-Stress-Kurs. Dabei gab Janina Sieger keinesfalls die Alleinunterhalterin. Immer wieder bestätigten anwesende Teilnehmer aus den Kursen oder Kursleiter selbst die Zufriedenheit mit dem Angebot. „Ich kann Danke sagen, dass ich das machen darf“, so Christine Cepok, die für Kinder einen Gitarrenkurs anbietet.

Besonders stolz mache die Hofheimerin, dass auch zwei ukrainische Mädchen und ein aus Ägypten stammendes Mädchen ihr Angebot nutzen. Bestens kommt auch das neue Kursangebot „Fit auch ohne Sport“ immer dienstags um 10.30 Uhr an, das Rita Baus ins Leben gerufen hat. Richtig zur Sache geht es freitagvormittags um 10.30 Uhr beim „Tanzen mit Vergnügen“. „Wie früher, du fühlst dich richtig jung“, bestätigte eine der Teilnehmerinnen.

Einen Wechsel gab es zwischenzeitlich beim Reinigungspersonal in der Begegnungsstätte. Für den Außenbereich im Hof wurden neue, bunte und wasserfeste Stühle für 600 Euro angeschafft. Zur Hälfte der Finanzierung trug eine Spende der mittlerweile aufgelösten Sängervereinigung 07/20 bei. Ein runder Gartentisch steht noch auf der Wunschliste der Verantwortlichen.

Zur weiteren Sicherung der Begegnungsstätte votierten die Mitglieder für eine leichte Anpassung der seit 20 Jahren unveränderten Beiträge. So steigt der jährliche Mitgliedsbeitrag ab dem Jahr 2024 von 24 Euro auf 27 Euro, der Familienbeitrag auf 39 Euro. Ab dem 1. Juli greift die Anhebung für die Vermietung der Räumlichkeiten von 100 auf 120 Euro. Mitglieder zahlen 80 anstatt zuvor 50 Euro. Inbegriffen ist dabei ein kompletter Tag als Vorlauf. Neun Vermietungen listete Janina Sieger im Jahr 2022 auf, in diesem Jahr bereits zwei.

Schatzmeister Otto Keller ging auf die gestiegenen Strom- und Gaskostenabschläge ein, regte gleichermaßen die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Heizungsumstellung an, um das Gebäude zukunftssicher zu machen. Darüber wird der Vorstand beraten. Die beiden Kassenprüfer Jochen Seelinger und Rita Baus betätigten die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung, entsprechend einstimmig fiel die Entlastung des Vorstands aus, der turnusgemäß nicht zur Wahl stand.

Höhepunkt in diesem Jahr noch verspricht die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Fördervereins Haus Billau am Samstag, 3. Juni, ab 14.30 Uhr zu werden. Neben einer kulinarischen Verköstigung in schönem Ambiente dürfen sich die Besucher und Besucherinnen auf ein Konzert mit der Lampertheimer Sängerin Barbara Boll freuen. fh