Kurrendeblasen erfreut wieder viele Hofheimer an Heiligabend

Hofheim. Das Kurrendeblasen des Evangelischen Posaunenchores zählt sowohl bei den Akteuren als auch innerhalb der Bevölkerung zu den beliebtesten Terminen des Jahres. Nahezu drei Stunden waren die Musikerinnen und Musiker an Heiligabend in Hofheim unterwegs, um die Bevölkerung mit ihrem musikalischen Gruß auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Im Wechsel ertönten dabei die bekannten Weihnachtslieder „O du Fröhliche“ und „Stille Nacht“. An insgesamt 18 Stationen machte der unter Leitung von Dirk Hindel stehende Chor Halt. Eingebunden in den penibel ausgearbeiteten Zeitplan war auch der jeweilige Beginn der Gottesdienste der katholischen Pfarrei und evangelischen Kirchengemeinde.

Warten auf die Musiker

Der Zuspruch an den verschiedenen Stationen war enorm, viele Zuhörer warteten auf die Musizierenden. Unter den Protagonisten war auch der ehemalige Posaunenchordirigent Eric Linhart, der berufsbedingt mittlerweile in Chemnitz wohnt.

„Nach dem schwierigen Coronajahr waren alle froh, dass das Kurrendeblasen in nahezu gewohnter Form stattfinden konnte“, zog der Vorsitzende Wolfgang Herbert ein zufriedenes Fazit. „Wir merken, dass diese Tradition in Hofheim sehr geschätzt wird und freuen uns, die Bevölkerung mit unseren Liedern auf das Fest einzustimmen“, sagte Herbert. Drei Gottesdienste feierte die evangelische Kirchengemeinde insgesamt über das Weihnachtsfest, allesamt auf der Freifläche vor der Friedenskirche: ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel am Nachmittag des Heiligabends und nachts eine Christmette. Den Festgottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag umrahmte ein Holzbläserensemble des Posaunenchores musikalisch. fh