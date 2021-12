Kurrende an Heiligabend

Hofheim. Der Evangelische Posaunenchor Hofheim musste sein Adventsprogramm Corona-bedingt ändern. So wurde nicht nur der lebendige Adventskalender abgesagt, sondern auch die in der Friedenskirche öffentlich geplante Weihnachtsfeier. Stattdessen erfreuten die Bläserinnen und Bläser unter der Leitung von Dirigent Dirk Hindel die Bevölkerung zweimal mit dem Spielen von Advents- und Weihnachtsliedern an den beiden Kirchen.

In diesem Jahr soll es wie 2019 (Bild) ein Kurrendeblasen geben. © fH

Präsente für die Musiker

Der Posaunenchor war vor der Friedenskirche zu hören, bevor der Freiluftgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde noch musikalisch mitgestaltet wurde. In stimmungsvoller Kulisse brillierte der Posaunenchor zuletzt eine Dreiviertelstunde vor der Balthasar-Neumann-Kirche. Den Musikern war die Freude, gemeinsam musizieren zu dürfen, regelrecht anzusehen. Das Publikum erschien zahlreich und erfreute sich ebenso an der Musik. Als kleinen Trost für die ausgefallene Weihnachtsfeier erhielt jeder Musiker ein kleines Präsent überreicht.

Als nächste Veranstaltung steht am Freitag, 24. Dezember, das traditionelle Kurrendeblasen des Posaunenchors an Heiligabend an. Seit der Nachkriegszeit wird diese Tradition aufrecht erhalten, um den Hofheimern musikalisch die Geburt Jesu zu verkünden und das Weihnachtsfest einzuläuten.

Rund drei Stunden zieht der Chor durch die Straßen Hofheims und spielt im Wechsel Weihnachtslieder. Dieses musikalische Angebot gilt innerhalb des Posaunenchores als der wohl besonderste Moment im Terminkalender, wie der Erste Vorsitzende Wolfgang Herbert bestätigt. Dabei wird die Bevölkerung gebeten, sich an aktuelle Corona-Bestimmungen zu halten. Die 18 Stationen im Überblick:

15.25 Uhr: Balthasar-Neumann-Kirche (Gottesdienstbeginn katholische Pfarrei);

15.35 Uhr: Ludwigstraße/Martinstraße;

15.45 Uhr : Bahnhofstraße/ Bibliser Weg;

15.55 Uhr: Friedenskirche (Gottesdienstbeginn evangelische Kirchengemeinde);

16.05 Uhr: Bahnhofstraße/Lessingstraße; 16.12 Uhr Hohe Warth/ Steffanstraße;

16.19 Uhr: Schillerstraße;

16.27 Uhr: Rathenaustraße/Erzbergerstraße;

16.36 Uhr: Kirchstraße/Steffanstraße;

16.50 Uhr: Lindenstraße (Altes Rathaus);

17.12 Uhr: Wilhelmsruhe;

17.24 Uhr: Carlo-Mierendorff-Straße;

17.34 Uhr: Friedrich-Ebert-Straße/Schubertstraße;

17.44 Uhr: Friedrich-Ebert-Straße /Berliner Straße;

17.52 Uhr: Heinrichstraße/Erfurter Straße;

18 Uhr: Heinrichstraße/Schubertstraße;

18.10 Uhr: Potsdamer Straße/ Dresdener Straße;

18.20 Uhr: Heinrichstraße/Karlsbader Straße. fh