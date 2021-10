Kurpfalz lebt weiter in Pennsylvania

Lampertheim. Michael Werner stellt am Freitag, 22. Oktober, um 19 Uhr sein Buch „Hiwwe wie driwwe - Der Pennsylvania Reiseverführer“ in der Stadtbücherei vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was hat das hessische Ried damit zu tun, könnte man sich fragen. Die Antwort: Sehr viel, denn es gibt in Pennsylvania, dem Staat der Gegensätze, einen Landstrich, der heute „Pennsylvania Dutch Country“ genannt wird. Geprägt vor allem von Auswanderern aus der Kurpfalz, Hessen und der Schweiz, sprechen heute mehr als 400 000 Amerikaner noch immer eine Mundart, die am ehesten dem Pfälzischen entspricht, wie es 25 Kilometer rund um Mannheim gesprochen wird: Pennsylvania-Deutsch, auch „Pennsylvania Dutch“ genannt.

Begriffe haben sich gehalten

Was hier durch Aufklärung, Verstädterung und Kriege vergessen wurde, hat sich dort gehalten: Elbedritschen, es bucklich Maennli oder der Waldmops treiben weiterhin ihr Unwesen. Gegessen werden in diesem Landstrich Grumbeere am Grumbieredaag und gekocht wird Latwarick. Die Menschen dort wohnen in der Barigstross und in der Wassergass, haben einen Berg mit Namen Katzenbuckel. Und bei vielen Orten haben sich ursprüngliche Bezeichnungen wie Schnokedaal, Bisskatzedaal und Holzhackerstettel erhalten. Auch das ursprüngliche Brauchtum um die Feier- und Festtage gibt es noch. Und die „deitsche“ Sprache wird über Sprachkurse, Zeitschriften, Radiosendungen und Social-Media-Kanäle, wie Youtube am Leben gehalten. Eine Kino-Dokumentation „Hiwwe wie driwwe - Pfälzisch in Amerika“ und die seit 25 Jahren bestehende Zeitschrift mit dem gleichen Namen tragen das Brauchtum und die Sprache weiterhin in die Zukunft.

Der Autor Michael Werner bringt seine Gitarre mit und wird Lieder in der Pennsylvania-Deitschen Mundart vorstellen. Kostenlose Karten gibt es in der Stadtbücherei, Domgasse 2 und in Hofheim unter Telefon 06241/80657. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Bitte Nachweise und Ausweis mitbringen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2