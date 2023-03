Kunterbunte Kunst am Ei

Lampertheim. Gut gelaunt bummelte Tim, der mannsgroße Osterhase, an den bunt geschmückten Ständen in der Hans-Pfeiffer-Halle vorbei und erfreute die kleinen und großen Besucher des Internationalen Ostermarkts, zu dem der Lions Clubs Lampertheim eingeladen hatte. Vor allem als Fotomodell war das knuffige Langohr heiß begehrt.

Schon der Eingang zur Multihalle war österlich geschmückt. Außerdem gab es jede Menge Werbung für die Bundesgartenschau in Mannheim, die am 14. April öffnet. Ihr zu Ehren spielten das Orchester des Lessing-Gymnasiums Lampertheim beschwingt den Buga-Boogie. Überhaupt bereicherten verschiedene Ensembles des Gymnasiums die Veranstaltung – in der Ausstellungshalle und im Foyer. In der Empfangshalle wurde am Sonntag zudem die Jazz-Matinee der LA Reed Big Band gefeiert.

Lions-Präsidentin Caroline Wahl dankte allen Beteiligten. Wie der Stadt Lampertheim und dem Schirmherrn des Events, Bürgermeister Gottfried Störmer. Außerdem dem Floristenteam Schuster für die wunderschöne Ausgestaltung der Halle und dem Art Director Helmut Meister für die Kooperation mit den 48 Ausstellern. Unter ihnen waren 15 neue Marktteilnehmer. „Er hat wieder tolle Künstler und Kunsthandwerker zusammengetragen und ist selbst Aussteller“, erklärte die Lions-Präsidentin. Sie freute sich, dass im Freien eine E-Rikscha unterwegs war, damit die Gäste den Fahrspaß erleben durften.

Einladung zur Buga

Caroline Wahl dankte aber auch den Vertretern der Buga, dass sie zur Partnerkommune nach Lampertheim gekommen waren. „Die Buga muss man einfach gesehen haben“, kündigte Gerhard Mandel, der Erste Vorsitzende des Buga-Freundeskreises, das Ereignis an und machte neugierig auf das Programm.

Bürgermeister Störmer stellte das Engagement der Lions-Mitglieder heraus, die nach drei Jahren Corona-Pause den Markt wieder auf die Beine gestellt hatten. Auch er machte kräftig Werbung für die Buga: Vielleicht hole sich der eine oder andere Lampertheimer dort auch Anregungen für das nachhaltige Gestalten seines eigenen Gartens.

Nach der offiziellen Eröffnung machten sich die Besucher zum Bummeln über den farbenprächtigen Markt auf, um Dekoration für daheim zu kaufen oder nach Geschenken Ausschau zu halten. Zu bestaunen gab es jede Menge kleine Kunstwerke: Eier aus verschiedenen Materialien waren mit unterschiedlichen Techniken bearbeitet und verziert worden. So erhielten Porzellaneier bunte Malereien, wie etwa am Stand von Künstlerin Jana Wendt. Wachs- und Batiktechniken verwendete Cornelia Calinescu aus Rumänien. Wer sich zuhause selbst versuchen wollte, dünnschalige Eier – ob von der Taube oder der Pute – zu verschönern, der kaufte sich Rohlinge bei Cornelia Daut.

Am Ausstellungstisch von Elke Mayer blieb das Ehepaar Ortrud und Jürgen Assmann aus Osthofen entzückt stehen. Mayer beeindruckte mit ihrer kunterbunten Holz-Deko. Liebevoll und detailreich hatte die Kunsthandwerkerin eine Hasenfamilie und ein Riesen-Osterei geschaffen. Das Ehepaar Assmann kommt gerne zum Ostermarkt und verbindet den Besuch mit dem Einkaufen in der Stadt, wie die beiden berichteten. Auf Lampertheim sind die Rheinhessen durch eine Spargelwanderung aufmerksam geworden.

Viola Feindl aus Esslingen berichtete, dass sie von einer Lampertheimerin eine Eintrittskarte für den Markt geschenkt bekommen hatte. Und sie freute sich über viele schöne Hungucker. Wie von den beiden Lampertheimerinnen Monika Wipfler und Martina Malejka, die Entspannungs- und Wohlfühlauflagen mit Naturfüllstoffen anboten.

Kraftprotz in Honigform

Hertha Werner betörte in ihrem Pfauen-Kostüm mit venezianischer Maske. Sie war der Hingucker an ihrem Stand, an dem sie ihren Schmuck aus Stoff verkaufte. Ihre Mutter Gudrun Bauer stellte entzückende Holzfiguren vor. Die Floristen Ute und Jürgen Schuster sowie Rosemarie Löffert boten vor allem Kräuter im Topf an. Das freute Imker Markus Reitz, der den Stadthonig herstellt, am Nebenstand. Viele Besucher griffen bei ihm nach der Sorte „Opa Heini’s Kraftprotz“, ein Honig, der besonders gegen Erkältungskrankheiten wirken soll.

Info: Fotostrecke unter suedhessen-morgen.de