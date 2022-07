Im Rahmen der Offenen Kirche findet am Donnerstag, 28. Juli um 19 Uhr eine besondere Veranstaltung in der Domkirche Lampertheim statt. An diesem Abend werden die Exponate der Steinmetzkurse, die unter Leitung von Holger Schinz-Sauerwein entstanden sind, ausgestellt. Die Ausstellungseröffnung wird von Swing-Musik begleitet. Es musizieren „Zwei Stimmen und ein Piano“, das sind Christine Gralow,

...