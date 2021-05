Kunden dürfen Laientests mitbringen

Lampertheim. Bettina Dammert möchte eine trendige, typgerechte Frisur und steuert den Salon „Haar-Substanz“ von Friseurmeisterin Yuliya Neumann in der Wilhelmstraße an. Dammert sieht in der aktuellen Corona-Testpflicht vor dem Friseurbesuch keine Schwierigkeit. Im Gegenteil: Der Test gebe vor allem der Friseurin mehr Sicherheit, da sie nah am Kunden arbeitet. Ihr kam die Regelung sogar entgegen, sagt Bettina Dammert, mit einem Strahlen in den Augen. Da ihre Friseurin derzeit nicht ganz ausgebucht ist, konnte die Kundin mit ihrem negativen Testergebnis kurzfristig einen Termin erhaschen.

„Mit Bekanntgabe der Maßnahme kamen erstmal noch keine Absagen von der Kundschaft“, sagt Neumann. Erst nach und nach meldeten sich weniger Kunden als üblich an. Die Friseurin vermutet, dass es einigen Leuten zu nervig sei, einen tagesaktuellen Test im Vorfeld machen zu lassen. „Der bestätigte negative Test gilt 24 Stunden. Ich akzeptiere die Testnachweise vom Testzentrum, vom Arzt, von einer Apotheke oder anderen Testeinrichtungen, die mit geeignetem Personal arbeiten“, erklärt die Friseurmeisterin. Außerdem dürfen die Kunden auch einen Laientest mitbringen und diesen vor dem Salon nach dem Vier-Augen-Prinzip handhaben. „Das klappt alles sehr gut“, betont Neumann. Sie fügt hinzu: „Ich bin froh, dass ich arbeiten darf. Lieber habe ich weniger Kunden als gar keine.“

Während die Geschäftsinhaberin die gestylte Kundin verabschiedet, kommt als nächstes Walter Diehlmann in den Salon. Er hatte einen Friseurtermin ausgemacht und war darum kurz vorher im Testzentrum auf dem Großen Schillerplatz, um einen kostenlosen Bürgertest machen zu lassen. In seinen Händen hält er die Bescheinigung über den negativen Antigentest. Den Nachweis legt er Yuliya Neumann vor. „Die Testung ging ruckzuck. Es war kein großer Aufwand“, berichtet Diehlmann.

Auch die Kunden des Friseursalons „Papa“ bringen hauptsächlich ihre Testergebnisse aus dem Testzentrum mit, erklärt Angela Stadtmüller. Die Inhaberin des Salons schildert: „Unsere Kunden loben das Testzentrum. Auch wenn sie mal ohne Termin kommen und deshalb dort etwas warten müssen.“

Die Mitarbeiterinnen des Salons könnten kaum über Kundenabsagen aufgrund der Testvorgabe klagen. Wenn es doch einmal passiere, dann rücke ein anderer Kunde gleich nach.

Angela Stadtmüller erläutert, dass es die Handwerkskammer war, von der das Angebot kam, einen Kunden-Selbsttest unter Aufsicht nach dem Vier-Augen-Prinzip durchführen zu lassen. Die Tests gehörten derzeit zu den Arbeitsschutzstandards für Friseure.

