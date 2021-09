Kulturpreis für London-Pub-Wirt und Videoprojekt

Lampertheim. Friedrich Hackstein, Betreiber des London Pubs, hielt am Montag freudestrahlend den Kulturpreis der Stadt Lampertheim in den Händen. Die Trophäe für sein kulturelles Lebenswerk hatte ihm gerade der Vorsitzende der Kulturkommission, Gottlieb Ohl, überreicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Kulturpreis vergibt der Magistrat der Stadt Lampertheim seit 2018. In diesem Jahr gibt es gleich zwei Preisträger: neben Hackstein das Projekt von cultur-communal „thirty minutes for culture“. Das Videoprojekt habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die künstlerischen Schwerpunkte in Lampertheim während der Corona-Zeit nicht völlig zum Erliegen kamen, sondern im Gedächtnis der Kulturgemeinde blieben, betonte Ohl bei der Preisverleihung im Alten Rathaus.

Rolf Hecher, Fachbereichsleiter Kultur bei der Stadt, hatte die Idee zu diesem Projekt. Künstler ganz unterschiedlichen Genres hatten bald Interesse daran, 150 von ihnen beteiligten sich an einer der 30-minütigen Präsentationen. Insgesamt wurden 51 Videos mit rund 1500 Filmminuten für den eigens erstellten YouTube-Kanal gefertigt und begeistert angenommen. Damit habe die Aktion die Kunstszene in der Spargelstadt während der Pandemie nachhaltig unterstützt, erklärte Ohl.

Unterdessen hat Friedrich Hackstein mit seinem London Pub „eine Kunst- und Kulturkneipe allerersten Ranges geschaffen“, lobte Erster Stadtrat und Kulturdezernent Marius Schmidt. Viele bekannte Künstler aus dem gesamten Bundesgebiet und den Partnerstädten seien auf Hacksteins Kleinkunstbühne aufgetreten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zudem habe dieser in seinem Pub über 100 Ausstellungen organisiert. Da Hackstein in Gelsenkirchen-Horst geboren und in Gladbeck aufgewachsen ist, schlüpfte er auch gerne in die Rolle des Paul, dem Kneipen-Urgestein aus Bochum-Wattenscheid-Höntrop. Dennoch: „Hacky lebt seit 1968 in Lampertheim und die Spargelstadt ist seine Heimat geworden“, hob Schmidt hervor.

Sowohl bei Hackstein als auch bei dem Videoprojekt seien die Kriterien für den Kulturpreis erfüllt, bekräftigte Ohl. Die Preisträger seien mit der Stadt Lampertheim verbunden und hätten sich mit ihrer Arbeit als Kulturträger in der Stadt einen Namen gemacht. Jeder Preis besteht aus einer Prämie von 2000 Euro. Das Preisgeld wird in den Kulturfonds eingezahlt.

Ein Freund habe zu ihm gesagt: „Jetzt fährst du die Ernte ein“, drückte Hackstein seine Freude über die Anerkennung aus. Er habe mit Herzblut das Pub betrieben und einer Fülle von Nachwuchskünstlern eine Plattform geboten. 1972 stieg Hackstein ins London Pub ein. Jetzt widmet er sich dort nicht mehr dem Tagesgeschäft, macht nur noch einige Veranstaltungen. „Solange ich fit bin, halte ich die Füße nicht still“, verriet Hackstein.