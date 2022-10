Kultur bleibt auf dem Wochenmarkt

Lampertheim. Nach dem Erfolg des Vorjahres geht das Format „Kultur auf dem Wochenmarkt“ auch im kommenden Jahr weiter. „Die Resonanz ist so gut, dass wir damit fortfahren wollen“, sagte Michael Schmitt vom Lampertheimer Stadtmarketing auf Anfrage. Die Veranstaltungsreihe kam während des Höhepunkts der Corona-Pandemie auf und sollte den Musikern aus der Region die Gelegenheit bieten, weiterhin aufzutreten, während gleichzeitig sämtliche Konzerte und Feste abgesagt wurden. Wie Schmitt weiterhin sagte, werden Künstler im kommenden Jahr erneut zwischen März und Oktober jeweils am letzten Samstag eines Monats auftreten.

Barbara Boll und ihre beiden Mitstreiter auf dem Wochenmarkt. © Berno Nix

Das habe indes nicht nur den Vorteil, dass sich die Musiker zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Schillerplatz präsentieren können. Auf der anderen Seite könnten die Lampertheimer ihren Einkäufen in entspannter Atmosphäre nachgehen. Das war auch am Samstag der Fall, als die Musikerin Barbara Boll und ihr „Bollwerk“ den letzten furiosen Auftritt einer Band in diesem Jahr boten. „Den Leuten hat es jedenfalls gefallen“, betonte Schmitt. wol