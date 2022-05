Kulinarisches entlang des Wanderwegs

Hofheim. Eine Premiere feiert am Pfingstsonntag, 5. Juni, die Veranstaltung „Rund um Hofheim mit Genuss“. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsveranstaltung von sieben Hofheimer Vereinen mit Unterstützung des Stadtmarketings Lampertheim bei der Vorbereitung. Von 11 bis 18 Uhr bieten an diesem Tag unter dem Motto „Spazierengehen, Verweilen und Hofheim entdecken“ die teilnehmenden Hofheimer Vereine entlang des Rundwanderwegs ein überwiegend kulinarisches und abwechslungsreiches Angebot.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vereinsvertreter werben für die Teilnahme an der Premiere. © fh

Die Idee zu dieser Gemeinschaftsveranstaltung gab es bereits im Jahr 2019, als der Rundwanderweg um Hofheim installiert wurde. Corona bremste das Angebot zwischenzeitlich aus. Als Ortsvorsteher und Ideengeber Alexander Scholl dann im März dieses Jahres bei den Vereinen erneut anklopfte, stieß er auf offene Türen. Entlang des verkürzten und eigentlich siebeneinhalb Kilometer langen Rundwanderweges können die Besucher spazierengehen, an den verschiedenen Stationen verweilen und sich von den Angeboten der mitwirkenden Vereine verwöhnen lassen.

Musik und Unterhaltung

Die offizielle Eröffnung erfolgt um 11.30 Uhr am Ereigniswald in der verlängerten Karlsbader Straße, wo auch die Landfrauen zu finden sind. Diese haben Mitmachangebote für Kinder vorbereitet und werden dabei von der Landjugend Neckar-Bergstraße unterstützt. Dazu gibt es Waffeln, Eis und kühle Getränke. Folgen die Teilnehmer der offerierten Route im eigens aufgelegten Flyer, gibt es den nächsten Halt bei Carpe Noctem Corporation (CNC) auf der Rückseite der Erzbergerstraße. Die Partygaranten der Howwemer Kerb bieten ausgefallene Biersorten, Weinschorle und Musik. Zur kurzen Rast oder zum Verweilen gibt es beim Reitverwein Sitzmöglichkeiten im Hof, Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Wein, Bier und Softdrinks zur Stärkung. Im Domizil der Freiwilligen Feuerwehr, bei der die Kinder- und Jugendfeuerwehr für das Programm verantwortlich ist, erwarten die Wanderer Mitmachaktionen wie Basteln, Wasserspiele und Spritzwand. Auch wird die Funktionsweise eines Feuerwehrfahrzeugs erklärt.

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der Angelsportverein „Rotfeder“, der in Kooperation mit der Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) auf seinem Vereinsgelände Sommerfrüchte „to go“, Brezeln, spezielles Bier und Apfelwein parat hat. Ein paar Schritte weiter warten die Helfer des Fußballvereins mit Steakbrötchen und Getränken. Beim Turnverein, der bei Vereinschef Markus Reis in der Falltorstraße aufschlägt, gibt es neben „Weck, Worscht und Woi“ noch Musik für die Geselligkeit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen“ so Alexander Scholl bei der Präsentation des Programms mit den Vereinsvertretern im Bürgerhaus. fh