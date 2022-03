Hofheim. Eigentlich sollte es eine bunte, fröhliche Ausstellung werden, die zum Weltfrauentag am 8. März Optimismus verbreitet. Doch auch im „Alten Haus“ hat sich die Stimmung gewandelt. „Der Krieg in der Ukraine und die Bedrohung durch Russland lässt alles in einem anderen Licht erscheinen“, sagt Anette Jansen, die mit Künstlerkollegin Heike Kissel-Eltrop die Schau gestaltet.

Im

...