Der Lampertheimer Maler Jürgen Richter und seine Künstlergruppe laden am Samstag, 17. September und am Sonntag, 18. September, von 11 bis 18 Uhr zu den Tagen der Offenen Ateliers in die Martin-Kärcher-Straße 70 ein. Jürgen Richter und Ilse Stenzel präsentieren ihre Aquarell- und Acrylmalereien, Echo Kern ihre Aquarellbilder und Zeichnungen, Gerhard Israel seine Holzskulpturen. Die Autorin Lilo

...