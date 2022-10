Kühlschrank in Flammen

Lampertheim. Ein brennender Kühlschrank in der Neuen Schulstraße hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer in der Küche einer Wohnung löschen. Die Unterkunft in Lampertheim steht zurzeit leer und wird renoviert, wie Einsatzleiter Thorsten Gutschalk am Sonntag auf Anfrage sagte.

Einsatz wegen eines Küchenbrandes in der Neuen Schulstraße. © Berno Nix

Den Angaben zufolge hatte sich ein Feuerwehrmann während des Einsatzes an einer Hand verletzt. Abgesehen davon sei niemand bei dem Einsatz verletzt worden. Wieso der Kühlschrank am Samstag in Brand geriet, war den Angaben zufolge zunächst noch unklar. Entsprechende Untersuchungen laufen. Insgesamt waren 30 Kräfte mit sechs Autos im Einsatz, wie es weiterhin hieß. Auch die Polizei und der Rettungsdienst seien am Brandort gewesen. wol