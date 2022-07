Kühle Orte gesucht

Lampertheim. An Tagen, an denen das Thermometer in schweißtreibendende Höhen steigt, weiß man manchmal nicht wohin. Deswegen möchten wir von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gerne wissen: Wo halten Sie sich am liebsten in Lampertheim und der Umgebung auf, wenn die Temperatur mal wieder über 30 Grad steigt? Teilen Sie Ihre Tipps und Orte zum Abkühlen mit den anderen „Südhessen Morgen“-Lesern! Schicken Sie uns Ihren Vorschlag, wo es sich an heißen Tagen in der Spargelstadt und dem Umland gut aushalten lässt, samt Foto von sich an diesem Ort per E-Mail und verraten Sie uns, warum sie dort bei Hitze gut entspannen können. swa

