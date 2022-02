Kröten gehen wieder auf Wanderschaft

Hüttenfeld. Ab Ende Februar werden die Amphibien auch in Hüttenfeld wieder wandern, denkt Sylvia Neumann von der Nabu-Ortsgruppe. Wann genau die wechselwarmen Tiere auf die Reise gehen, hänge von der Außentemperatur ab. Außerdem verstärke Regen die Wanderbereitschaft.

Sylvia Neumann leitet die Hüttenfelder Gruppe und ruft deshalb Naturfreunde auf, sie bei der Aktion Schutz der Amphibien zu unterstützen. „In Hüttenfeld begeben sich die Tiere von ihrem Winterquartier, dem nahe gelegenen Wald, zum Anglerteich hinter den Schrebergärten“, erklärt Neumann. Wenn sie das Laichgewässer ansteuern, überqueren die meisten Amphibien den Weg zum Gewerbegebiet Am Seefeld und einige die L311.

Im vergangenen Jahr sei mit Hilfe der Stadt Lampertheim von den Helfern ein Schutzzaun aufgestellt worden. „Durch diesen Zaun wurden die Kleintiere aufgehalten. Wir hatten die Amphibien eingesammelt und zu ihrer Laichstätte, dem Teich transportiert. In Kürze soll der Schutzzaun verlängert werden“, berichtet Neumann. Denn beim Überqueren des Weges oder der Straße lauerten die Gefahren. Die Amphibien seien vor allem in der Dämmerung aktiv und würden von den Autofahrern meistens nicht entdeckt.

„Im vergangenen Frühjahr hatten wir bis zu 1400 Erdkröten und verschiedene Froscharten aufgesammelt. Im Juni konnten wir eine große Anzahl von Jungkröten beobachten, die zurückgewandert sind“, freut sich Neumann. Sie fügt hinzu: „Auch die Viernheimer Naturschützer suchen händeringend Amphibien-Helfer. Wer den Nabu unterstützen will, kann sich per E-Mail an sylvimann@gmx.de melden oder der über die Nabu-Webseite Krötenretter.de suchen. roi