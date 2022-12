Krippenspiel läutet Weihnachten ein

Hofheim. Mit einer Krippenfeier der Kinder am Nachmittag des Heiligabend wurde das Gottesdienstangebot über das Weihnachtsfest bei der katholischen Pfarrei St. Michael begonnen.

Für den Rahmen beim Krippenspiel in der gutbesetzten Balthasar-Neumann-Kirche sorgten Hildegard Keim an der Orgel, Jan Aaron Snaschel als gesanglicher und musikalischer Begleiter des von Katrin Scholl einstudierten Krippenspiels sowie Solosänger Alexander Scholl. „Die schöne festliche Musik hat unsere Herzen für Weihnachten geöffnet“, dankte Pfarrer Adam Malczyk allen Mitwirkenden, insbesondere Katrin Scholl für deren Kreativität und Einsatz, die von Silvia Veltmann unterstützt wurde. Der Dank galt aber auch den vielen Darstellern der rundum gelungenen Feier.

Mit einer Christmette am Nachmittag des Heiligabend ging es in der Pfarrkirche weiter. Der unter der Leitung von Nicole Knecht stehende Katholische Kirchenchor und Gesangverein „Cäcilia“ brillierte dann beim feierlichen Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag. Auf ein weiteres Gottesdienstangebot in Hofheim am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde verzichtet, stattdessen bestand die Möglichkeit, den Gottesdienst in Bobstadt zu besuchen.

Wie die katholische Pfarrei bot auch die evangelische Kirchengemeinde drei Gottesdienste in der Friedenskirche über Weihnachten an. Begonnen wurde mit der bestens besuchten Christvesper, der ebenso mit einem Krippenspiel gestalteten Familiengottesdienst. Am späten Abend des 24. Dezember lud die Kirchengemeinde zur Christmette ein, während es tags darauf kein Gottesdienstangebot gab. Dafür dann erneut am zweiten Weihnachtsfeiertag. Der Festgottesdienst mit Pfarrer Holger Mett wurde von dem unter der Leitung von Dirk Hindel stehenden Evangelischen Posaunenchor musikalisch und ebenso feierlich umrahmt.

An Silvester, Samstag, 31. Dezember, lädt die evangelische Kirchengemeinde dann um 18 Uhr noch zu einem Jahresabschlussgottesdienst ein. fh