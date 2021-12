Krippenfeier und mehr

Hofheim. Bei der katholischen Pfarrei St. Michael reduziert sich das Gottesdienstangebot über die Weihnachtsfeiertage. Für die Krippenfeier ist die Balthasar-Neumann-Kirche an Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, von 13.30 bis 15 Uhr geöffnet. Daran schließt sich um 15.30 Uhr die Christmette an. Am ersten Weihnachtsfeiertag, Samstag, 25. Dezember, beginnt um 10.30 Uhr ein feierliches Hochamt in der Pfarrkirche. Ein weiteres Angebot erfolgt an Weihnachten in Hofheim nicht. Für alle Gottesdienste war bereits um Anmeldung gebeten worden. Beim Jahresabschlussgottesdienst an Silvester, Freitag, 31. Dezember, um 18 Uhr in der Balthasar-Neumann-Kirche gibt es einen Jahresrückblick. fh

