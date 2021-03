Hüttenfeld/Neuschloß. Die Jugend der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld/Neuschloß bereitet bereits seit Tagen einen virtuellen Gottesdienst vor, der an Karfreitag im Internet zu sehen sein wird. Der Link dazu wird auf der Startseite der Gemeindehomepage evangelisch-huettenfeld.de zu finden sein.

Präsentiert wird ein ökumenischer Kreuzweg der Jugend, der backstage hinter die Kulissen der Passion Jesu Christi schaut, wie sie bei den Passionsspielen in Oberammergau auf die Bühne gebracht wird. Kim und Pia Rendl, Fabienne Lay, Mattes Engel, Robin Wroblewski, Tim Herget und Dane Ehret wurden von Ralf Ehret technisch in Szene gesetzt.

Die Struktur vom „Kreuzweg backstage“ lädt dazu ein, das Gebet dieses Kreuzweges mitzumachen. Texte und Lieder hierfür sind am Gründonnerstag im Vorraum des Gemeinderaumes in Neuschloß am Ahornplatz und in der Hüttenfelder Gustav-Adiolf-Kirche zum Mitnehmen ausgelegt. ron