Lampertheim. In den christlichen Kirchen ist es Tradition, in den Tagen vor Ostern die Stationen des Leidenswegs Jesu dazustellen. Doch wie soll dies in einer Pandemie funktionieren? Die katholische Pfarrgruppe hat sich daher eine digitale Lösung überlegt und lädt alle Inter-essierten dazu ein, den Kreuzweg zum ersten Mal mittels Smartphone nachzuverfolgen.

Die einzelnen Stationen sind über verschiedene Schaufenster oder vor Geschäften in der Lampertheimer Innenstadt zugänglich. Man benötigt dafür ungefähr eine Stunde Zeit, um alle abzugehen. Wie Gemeindereferentin Birgit Bongiorno erklärt, habe das vergangene Jahr bei den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in der katholischen Pfarrgruppe viel Kreativität freigesetzt. Dies kommt auch beim digitalen Kreuzweg zum Ausdruck.

Gruppen, Vereine, Kitas, Firmlinge und Familien haben sich überlegt, wie sie die traditionellen Stationen mit aktuellen Botschaften ergänzen können. Da gibt es beispielsweise am Reformhaus Henkelmann die von den St. Georgs-Pfadfindern gestaltete Station: Jesus stürzt unter der Last des Kreuzes zu Boden. Vor Eis-Oberfeld geht es um Simon von Zyrene, der Jesus das Kreuz tragen hilft. Bei Brillen-Keil hat der offene Treff die Szene „Jesus wird seiner Kleider beraubt“ gestaltet. Und bei der Konditorei „Schmerker“, als Jesus am Kreuz stirbt, ist der Chor „Ephata“ zu hören.

In der Pfarrkirche laden parallel dazu jeden Tag bis Ostern neue stille Stationen zum Innehalten ein, um sich mit den Impulsen zu beschäftigen. Es geht dabei vom Einzug nach Jerusalem bis zur Auferstehung. Ja

