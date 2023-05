Kreis wirbt auf dem Markt für Angebot

Lampertheim. Um die Kindertagespflege interessierten Kindern und Eltern, aber auch Interessierten an der Tätigkeit als Kindertagespflegeperson vorstellen zu können, lädt der Fachdienst Kindertagespflege des Jugendamtes des Kreises Bergstraße am Samstag, 6. Mai, auf den Wochenmarkt ein. Dabei handelt es sich um eine Kooperation mit der Stadt Lampertheim und dem Familienzentrum Bensheim.

An einem Stand auf dem Schillerplatz geben dort Vertreterinnen und Vertreter des Familienzentrums Bensheim, der Stadt Lampertheim und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachdienstes Kindertagespflege des Jugendamtes in der Zeit von 9 bis 12 Uhr einen Einblick in die Kindertagespflege. Die Kindertagespflege als familiennahes Betreuungsmodell für junge Familien mit Kindern unter drei Jahren gilt seit vielen Jahren als flexibles und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot analog zu Kindertagesstätten und Krippen im Kreis Bergstraße.

Puppentheater für die Kinder

„Vor allem für Eltern mit Kindern unter drei Jahren ist die Kindertagespflege ein wichtiger Bestandteil des Betreuungsangebotes. Sowohl auf den Bedarf der Kinder als auch der Eltern kann hier oft sehr individuell eingegangen werden. Gleichzeitig haben wir auch hier einen großen Bedarf an Fachkräften. Ich freue mich daher sehr, dass unser Jugendamt mit unseren Kooperationspartnern beim Lampertheimer Wochenmarkt sowohl Eltern als auch Berufsinteressierte informieren wird“, sagt die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz. An dem Stand gibt es Einzelheiten über das Betreuungsangebot Kindertagespflege, über die Arbeit von Kindertagespflegepersonen und über die Möglichkeit zur Qualifizierung. Die Kinder können unter anderem mit einem Puppentheater in fantasievolle Welten abtauchen. kur/red