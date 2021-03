Lampertheim. Auf diese Nachricht haben über 80-jährige Senioren, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, gewartet: Am Samstag, 20. März, und Sonntag, 21. März, sollen kommunale Impftage in Lampertheim stattfinden. Das teilt die Verwaltung mit.

AdUnit urban-intext1

„Wir freuen uns, dass der Kreis Bergstraße mit seinem mobilen Impfteam diese beiden Impftage anbietet“, so Bürgermeister Gottfried Störmer. Das Angebot gelte für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und das 80. Lebensjahr vollendet haben, nicht in einer Pflegeeinrichtung leben und die nicht selbstständig oder mit Hilfe von Angehörigen bis zum Impfzentrum nach Bensheim fahren können. Die Impfungen an den beiden Tagen sollen nun in Lampertheim an zentraler Stelle erfolgen.

Schreiben und Telefonat

Die Stadtverwaltung werde Mitte dieser Woche entsprechende Schreiben an die 2175 infrage kommenden Personen verschicken. Darin enthalten seien neben der Anmeldung auch ein Anamnesebogen und eine Einwilligungserklärung. Die Anmeldung müsse bis spätestens Dienstag, 16. März, auf dem Postweg oder per Einwurf direkt in den Briefkasten am Stadthaus erfolgen, hieß es weiter in der Mitteilung. Der Anamnesebogen sowie die Einwilligungserklärung sollen ausgefüllt zum Impftermin mitgebracht werden.

Alle angemeldeten Personen würden ab Donnerstag, 18. März, telefonisch von Mitarbeitern der Stadtverwaltung kontaktiert, um einen konkreten Termin für einen der beiden Tage zu vereinbaren. „Auch wo die Impfung vonstattengeht, wird in dem Telefonat mitgeteilt“, erklärte Sprecher Christian Pfeiffer auf Anfrage. Bislang sei geplant, die Aktion in der Sedanhalle stattfinden zu lassen, es könne aber auch noch auf eine andere Örtlichkeit hinauslaufen. off