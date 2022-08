Mit viel Vorfreude und Elan starteten die Kinder aus der Schülerbetreuung der Nibelungenschule vom Lernmobil in ihr eine Woche dauerndes Ferienprogramm. Ab 8 Uhr morgens war täglich ein offener Start in den gewohnten Betreuungsräumen der Grundschule. So kamen die Kinder, ausgerüstet mit Rucksack und lecker gefüllten Frühstücksboxen, erwartungsvoll in der Schule an. Für die heißen Tage war

...