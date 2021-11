Kreative wollen Kinderhospiz unterstützen

Hofheim. „Ein Besuch im Kinderhospiz Sterntaler ist mir echt ans Herz gegangen“, sagt Anette Jansen. Der liebevolle Umgang mit unheilbar erkrankten Kindern dort, die Unterstützung von Eltern und Geschwistern haben die Hofheimerin „nachhaltig beeindruckt“. Daher unterstützten sie und Heike Kissel-Eltrop, die in ihrem Stadtteil das Kunstzentrum „Altes Haus“ gegründet haben, seit vergangenem Jahr die Einrichtung in Dudenhofen bei Speyer.

Für die kommende Vorweihnachtszeit haben die beiden Frauen eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Mit Kreativität spenden“ geplant. Die Einnahmen aus den Workshops, die dazu gehören, fließen an das Kinderhospiz. Kreative aus der Region wollen so helfen. Kurse zu ganz unterschiedlichen Techniken stehen dazu auf dem Programm der Aktionsreihe. Hier ein Überblick:

27. November, 11 bis 18 Uhr, Laubsäge neu entdeckt: Dieses Angebot von Joachim und Tatjana Öhm richtet sich nicht nur an Erwachsene, sondern auch an Jugendliche ab zwölf Jahren. „Dabei soll Weihnachtsschmuck aus Holz mal wieder selbst gemacht werden“, erklärt Anette Jansen dazu.

4. Dezember, 11 bis 14 Uhr, Zimtduftis: Der Brei, aus dem die sogenannten Duftis kreiert werden, besteht zwar aus Apfelbrei und Zimt. „Trotzdem ist er nicht essbar“, betont Jansen. Die Dekoration ist schnell gemacht, duftet herrlich und ist bei trockener Lagerung viele Jahre haltbar. Wie die Zimtduftis entstehen, zeigt Christiane von Bezold.

11. Dezember, 13 bis 15 Uhr, Makramee-Schlüsselanhänger: Egal, ob Kreuz- oder Spiralknoten – Makramee ist eine Handarbeit, die derzeit ein Comeback feiert. In ihrem Kurs zeigt Anette Jansen, wie sieben verschiedene Knoten geknüpft werden. Aus Kordeln in unterschiedlichen Farbtönen entstehen so Schlüsselanhänger, die an Weihnachten auch verschenkt werden können.

18. Dezember, 11 bis 13 Uhr, Sterne to go: Der letzte Aktionsstag ist dem Werkstoff Papier gewidmet. Am Vormittag faltet Kursleiterin Cäcilia Georgi zusammen mit ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern Sterne. Das Besondere daran: Mit einem Trick und wenigen Handgriffen lassen sich die dreidimensionalen Sterne nach der Weihnachtszeit wieder flach zusammenfalten. So können sie platzsparend und praktisch bis zum nächsten Winter in einer Schublade verstaut werden.

18. Dezember, 13 bis 15 Uhr, Papier-Engel: Aus alten Zeitschriftseiten mit schönen Motiven entstehen am Nachmittag des gleichen Tages beispielsweise kleine Engel. Tipps zum richtigen Falten und Schneiden gibt wiederum Cäcilia Georgi. „Ein echt himmlisches Upcycling-Projekt“, meint Anette Jansen lachend.

Alle Kursleiter verzichten an den Projekttagen auf eine Bezahlung ihrer Arbeit. So können die Einnahmen nach Abzug der Materialkosten direkt an das Kinderhospiz weitergegeben werden. Anette Jansen freut sich, so viele Kreative gefunden zu haben, die das Programm nun gemeinsam auf die Beine stellen. „Dabei ist es für jeden von uns eine Herzensangelegenheit, für die Mädchen und Jungen etwas zu tun“, sagt sie.

Info: Weitere Infos auf www.anette-jansen.de