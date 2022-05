Auch im Mai lädt die Jugendförderung Lampertheim wieder alle Jugendlichen ab zwölf Jahren, die ihre Kreativität ausleben möchten, zum monatlichen Aktions-Treff ein. Der nächste Termin ist am Freitag, 13. Mai. Wie jeden zweiten Freitag im Monat steht dann die Tür des Jugendtreffs in der Zehntscheune allen in der Zeit von 15 bis 18 Uhr offen.

