Hofheim. Die 39. Geburtstagsfeier der Regentropfenwerkstatt der evangelischen Kirchengemeinde stand unter ganz besonderen Vorzeichen. Pandemiebedingt verlief vieles anders als in den Jahren zuvor. Der zeitlich verkürzte von Pfarrer Holger Mett geleitete Gottesdienst fand diesmal im Freien vor der Friedenskirche statt. Auch die sonst übliche Versammlung der Mitarbeiter im Gemeindehaus konnte nicht durchgeführt werden. Stattdessen informierte Karlheinz Jakob vom Werkstattvorstand die Mitarbeiter und Gäste über die Arbeit im zurückliegenden Jahr.

Dieses war nicht nur von der Pandemie geprägt, sondern auch vom plötzlichen Tod des allseits geschätzten und beliebten Werkstattleiters Thilo Götz, dessen Tod die Regentropfen ins Mark traf und alle erschütterte. Glücklich schätzen konnten sich die Werkstattmitarbeiter im Nachhinein darüber, ihren Leiter noch vor Ausbruch der zweiten Coronawelle in einem Gedenkgottesdienst gebührend verabschiedet zu haben.

Karlheiz Jakob informiert über die Arbeit der Regentropfen. © fh

Die Mitwirkung bei Weihnachtsmärkten, die Haupteinnahmequelle der Regentropfenwerkstatt, entfiel im Jahr 2020 komplett. Frühzeitig hatte der Vorstand allerdings entsprechende Maßnahmen für die Werkstattarbeit und den Verkauf im eigenen Lädchen eingeleitet und nach Alternativen gesucht. So waren auch die fleißigen Mitarbeiter der Regentropfen im Homeoffice tätig, werkelten eifrig zu Hause.

Die Kindergruppe musste eingestellt werden. Deren Werkraum konnte jedoch wieder als Arbeitsplatz genutzt werden. Froh und dankbar zeigten sich die Verantwortlichen, dass es bislang zu keinen Ansteckungen und Erkrankungen kam. Bis kurz vor Weihnachten blieb das Verkaufslädchen geöffnet.

An „kreativen Alternativen“ führte Jakob in seinem Bericht die Präsenz der Regentropfen beim Hofmarkt Back Freitagnachmittags an, die Beteiligung am Bürstädter Wochenmarkt, den Kofferraumverkauf oder den Verkauf in der Leeheimer Kirche an. Nennenswerte Einnahmen konnten dadurch generiert werden, um die übliche Spende an die Christusträgerschwestern in Argentinien zu ermöglichen. Auf 6172 Euro bezifferte Jakob den Nettoerlös im vergangenen Jahr, darunter 1800 Euro an Spenden und eine Kollekte von 480 Euro aus dem Abschiedsgottesdienst von Thilo Götz. „Ein ansehnliches Ergebnis in Coronazeiten, es hätte schlimmer kommen können“, befand Jakob.

5000 Euro aus der Werkstattarbeit kommen den Christiusträgerschwestern zugute, dazu noch die Kollekte des Abschiedsgottesdienstes. Das derzeit geschlossene Kinderheim Midalam in Südindien geht diesmal leer aus. Die katholische Pfarrei hatte mitgeteilt und darum gebeten, die Spendenzahlung vorerst einzustellen und die weitere Entwicklung abzuwarten.

Der Vorstand bleibt unverändert im Amt, die Entlastung soll beim nächsten Regentropfengeburtstag nachgeholt werden. Bis auf weiteres bleiben auch die Gruppen geschlossen. fh