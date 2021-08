Krautstorze planen für 2022

Hofheim. Die Aktivitäten der Hofheimer Theatergruppe Krautstorze liegen in diesem Jahr weiterhin auf Eis. Die für den Herbst geplanten Aufführungen des Dreiakters „Auf Amts-Wegen“ wurden wie bereits im vergangenen Jahr abgesagt. Als neuen Termin für die Komödie nennt de Vorsitzende Miriam Gorniotzek das letzte Oktober- und das erste Novemberwochenende 2022, konkret den 29. und 30. Oktober sowie den 5. und 6. November im kommenden Jahr. Die erforderliche Aufführungsgenehmigung ist bereits verlängert. Doch damit nicht genug: Auch ihr 25-jähriges Bestehen können die Krautstorze in diesem Jahr Corona-bedingt nicht feiern.

Am 14. Juni 1996 erfolgte die Gründung, der Eintrag ins Vereinsregister beim Amtsgericht stammt vom 5. August 1996. Viele Jahre prägte Gründungsmitglied Heiner Kraft die Geschicke der Laienschauspieler, sei es als Regisseur oder als Schauspieler auf der Bühne. Aktuell liegen sämtliche Vereinsaktivitäten und die Probenarbeit förmlich brach. Zwar sind die Schauspieler angehalten, immer wieder in ihre Skripte hineinzuschauen, doch bis es richtig mit gemeinsamen Leseproben los geht, wird es sicher noch ein gutes halbes Jahr dauern.

„Alte Hasen“ und jüngere Garde

Zumindest sind alle Rollen für die Komödie verteilt, „alte Hasen“ wie Armin Tremmel und Ute Timme sind weiter mit dabei. Dazu stößt die jüngere Garde, vertreten durch Robin Vollhardt und Laura Neumann, um nur einige zu nennen. Komplett in den passiven Status sind Petra und Rudi Bickelhaupt übergewechselt. Auch dieses Duo prägte über viele Jahre die Geschicke der Kraut-storze auf und neben der Bühne. Miriam Gorniotzek, die seit fünf Jahren den Vorsitz innehat, steht beim neuen Dreiakter aufgrund einer zeitintensiven Fortbildungsmaßnahme nicht auf der Bühne.

Nach wie vor unterhalten die Krautstorze ihren Container im Gewerbegebiet Im Entenbad. Requisiten, Ausstattung und Kleidung sind dagegen im Bürgerhaus eingelagert, der Spielstätte der Theatergruppe.

Im kommenden Jahr 2022 soll das in diesem Jahr entfallene Jubiläum eine Rolle spielen. Das Bürgerhaus wurde schon mal für das dritte Juliwochenende geblockt. Angedacht ist ein kleines Sommerfest mit Grillen, Kaffee und Kuchen, einer Bilderausstellung im Foyer sowie die Aufführung des einen oder anderen Sketches. Schließlich wollen die Krautstorze der Bevölkerung zeigen, was sie am besten können. fh