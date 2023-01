Kräppel für Senioren

Hofheim. Groß ist die Vorfreude beim Team des „Howwemer Senioren Kaffees“: Am Montag, 23. Januar, ab 14.11 Uhr gibt es im Bürgerhaus wieder einen närrischen Fastnachts-Kräppel-Kaffee.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eingeladen sind alle Seniorinnen und Senioren aus Hofheim, Rosengarten und dem Wehrzollhaus, aber selbstverständlich auch interessierte Gäste.

Die Besucher erwartet ein kompaktes närrisches Programm mit in Hofheim bekannten Büttenrednern, Live-Musik und weiteren Aktionen von Darstellern aus dem Stadtteil und der Kernstadt. Als Höhepunkt des Nachmittags kündigt Herbert Tiefel, Initiator und Teamleiter, einen Sketch in original Lampertheimer Mundart an. Die Gäste werden mit leckeren Kräppeln, Kaffee und Kaltgetränken zu günstigen Preisen bewirtet. Der Eintritt ist frei. fh