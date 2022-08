Kostenlose Karte ein voller Erfolg

Lampertheim. Seit Juli 2021 gibt es für alle Lampertheimer Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre die kostenlose Büchereikarte – und sie ist ein großer Erfolg. Viele Jahre lang kostete eine Bibliothekskarte für Kinder einen geringen Beitrag von 5,50 Euro für 365 Tage Lesespaß. Diese Gebühr hat sich dennoch als hohe Schwelle für die Bibliotheksbenutzung von Kindern dargestellt, teilt die Stadtbücherei mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14. Juli 2021, den Zugang zum Lesen und Ausleihen von Medien für Kinder- und Jugendliche bis 18 Jahren wieder gebührenfrei zu gestalten, sind die Anmeldezahlen sprunghaft in die Höhe geschossen. So haben sich in diesem einen Jahr von Juli 2021 bis Juli 2022 insgesamt 336 Kinder- und Jugendliche neu angemeldet, im Jahr davor waren es gerade mal 58 Anmeldungen aus diesem Nutzerkreis.

Viele Schulklassen schauen vorbei

Seitdem es nach dem Wegfall der strengen Auflagen während der Corona-Pandemie wieder möglich ist, mit Kindern Klassenführungen durchzuführen, haben zwölf Schulklassen mit 247 Kindern und ihren Lehrerkräften die Stadtbücherei besucht. Die Kinder können mit Hilfe der kostenlosen Büchereikarte auch sofort Medien entleihen. Die Karte ist ein weiterer Mosaikstein im Rahmen des Aktionsprogramms Kinderfreundliche Kommune Lampertheim und fördert die Lesebegeisterung und Medienkompetenz, sind sich der Verantwortlichen der Bücherei sicher. red