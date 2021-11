Kosten für den Abbruch

Lampertheim. Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss kommt am Dienstag, 30. November, 19 Uhr, in der Hans-Pfeiffer-Halle zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bebauungsplan Wormser Landstraße, zweiter Bauabschnitt. Unter „Mitteilungen“ wird die Verwaltung über Abbruchkosten und den Buchwert des Schillercafés informieren. Außerdem wird der Portfoliobericht des Fachbereichs Immobilienmanagement vorgestellt. Der aktuelle Sachstand zum geplanten Umbau der Tabakscheune in Hüttenfeld ist ein weiteres Thema.

Die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses findet am Mittwoch, 1. Dezember, um 19 Uhr in der Hans-Pfeiffer-Halle statt. Hier steht unter anderem das Vorgehen im Stromkonzessionsverfahren im Stadtteil Hüttenfeld auf der Tagesordnung. Außerdem soll über das Landesförderprogramm „Zukunft Innenstadt“ und über Anträge zum Haushalt sowie das Investitionsprogramm gesprochen werden. swa