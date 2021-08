Konzert zum Hessen-Geburtstag

Lampertheim. Die Konzertreihe „Füreinander unterwegs – 75 musikalische Begegnungen“ aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums des Landes Hessen bietet am Freitag, 3. September, 15.30 Uhr, im Dietrich Bonhoeffer Haus ein Konzert. Aus Anlass des 75-jährigen Bestehens des Landes Hessen finden in diesem Jahr an 75 unterschiedlichen Orten Konzerte in Einrichtungen der Altenarbeit statt. Die Hessische Landesregierung will mit diesen Konzerten ein Signal an die Bewohner und Mitarbeiter dieser Häuser senden: ein Dankeschön für das Miteinander und Durchhalten unter der Pandemie.

Die Veranstaltung wird unter anderen durch den Hessischen Staatssekretär Thomas Metz eröffnet. Ein Trio mit Violine (Teruyoshi Shirata), Akkordeon (Elena Haag) und Klavier (Ju-Hee Oh) wird die Zuhörer auf einen musikalischen Streifzug durch musikalische Epochen und Stilrichtungen entführen. Die Bandbreite reicht von Klassik über Romantik und Tango bis zur Tanzmusik. Im Anschluss an das Konzert wird mit einem zünftigen Grillabend gefeiert. red