Konzert zum Abschluss

Lampertheim. Hochkarätige Musik am Flügel bietet die evangelische Lukasgemeinde zum Abschluss der Aktion „Offenen Kirche“ am Donnerstag, 28. Oktober. Letztmals vor der Winterpause ist die Domkirche an diesem Tag von 16 bis 18 Uhr zum Stillen Gebet geöffnet. Im Anschluss gibt die Pianistin Ju-Hee Oh ab 19 Uhr ein Konzert. In der geistlichen Abendmusik wird sie die „Mondscheinsonate“ von Beethoven, „Nocturnes“ von Chopin und „Clair de la lune“ von Debussy erklingen lassen. Pfarrerin Sabine Sauerwein übernimmt die Lesung von biblischen Texten und Gedichten. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Lukasgemeinde bittet um Anmeldung auf der Homepage unter www.lukasgemeinde-lampertheim.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Team der Offenen Kirche blickt auf ein gelungenes halbes Jahr mit vielen Besuchern zurück. Besonders die abwechslungsreichen musikalischen und kulturellen Angebote am jeweils letzten Donnerstag des Monats seien sehr gut angenommen worden, heißt es in einer Pressemitteilung. red