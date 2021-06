Konzert mit Trio Pleroma

Lampertheim. Das Trio Pleroma tritt am Sonntag, 27. Juni, 17 Uhr, in der Lampertheimer Domkirche auf. Es musizieren Ju-Hee Oh (Klavier), Teruyoshi Shirata (Violine) und Christian Adamsky (Violoncello). Auf dem Programm stehen das G-Dur-Trio von Joseph Haydn, die Komposition „Oblivion“ von Ástor Piazzolla und das Klaviertrio in d-Moll von Robert Schumann. Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 14 Euro, ermäßigt acht Euro. Platzkarten sind nur im Vorverkauf bei Horlé – Mode und mehr (Kaiserstraße 19) erhältlich.

Teruyoshi Shirata, Ju-Hee Oh und Christian Adamsky (v.l.). © Lukasgemeinde

Wegen der Coronapandemie ist die Zahl der Zuhörer begrenzt. Zutritt in die Domkirche am Konzerttag ist nur mit medizinischer oder FFP2-Maske gestattet. Außerdem ist ein tagesaktueller negativer Covid 19-Antigen-Schnelltest, alternativ ein Impf- oder Genesenennachweis zum Besuch des Konzertes erforderlich.

Veranstalter sind cultur communal“ der Stadt Lampertheim, die Evangelische Lukasgemeinde und die Musikschule Lampertheim. red