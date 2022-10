Konzert mit Klarinetten

Lampertheim. Zum „Kammermusik-Konzert“ lädt das Lessing-Gymnasium (LGL) am Mittwoch, 5. Oktober, 19 Uhr, in die Aula ein. Lehrer Dr. Matthies Andresen hat es zum 100. Geburtstag des Komponisten Patrice Sciortino (1922-2022) vorbereitet. Zu hören ist das Trio BlattArt mit Ulrich Büsing vom hr Sinfonieorchester in Frankfurt, Aloisia Hurt (Professorin für Klarinette in Detmold) und David Wolf vom Staatstheater Darmstadt. Am Klavier spielt Joachim Enders vom Staatstheater Darmstadt.

Beim Kammermusik-Konzert werden alle Instrumente der Klarinettenfamilie vorgestellt – von der tiefen Bass-Klarinette bis zur kleinen es-Klarinette. red