Konzert mit Bluegrass-Musik

Lampertheim. cultur communal und die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) laden für Donnerstag, 7. Oktober, 20 Uhr, zu einem Konzert mit dem Titel „Butts on Buckets – Bluegrass“ in den Schwanensaal ein. Die charakteristische Besetzung besteht aus Gitarren, Banjo, Mandoline, Geige und Kontrabass. Traditionals und Eigenkreationen verbindet Spielwitz, Pathos und eine Spur Selbstironie, verpackt in Arrangements aus mehrstimmigen Gesangseinlagen, geschmeidigen Harmonien und flinken Soli.

Karten sind bei Horle – Mode und mehr (Kaiserstraße 19, Lampertheim, Telefon 06206/22 39) erhältlich. Für den Besuch der Veranstaltung ist ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis erforderlich. red