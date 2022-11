Konzert mit Beethoven und Freunden

Hofheim. Den Bläserinnen und Bläsern des Evangelischen Posaunenchores stehen intensive Wochen ins Haus. Zuletzt waren die Musiker bei vielen Martinsumzügen gefragt, die von ihnen musikalisch begleitet wurden. Im wöchentlichen Probenbetrieb steht dagegen aktuell die Vorbereitung auf das Konzert in der Friedenskirche am Samstag, 14. Januar, im Mittelpunkt.

Die heiße Vorbereitungsphase hierzu hat Dirigent Dirk Hindel bereits eingeläutet, schließlich soll den Besuchern unter dem Motto „Konzert in der Kirche mit Beethoven und Freunden“ ein abwechslungsreiches und vor allem anspruchsvolles Programm geboten werden. Der Vorverkauf hierzu startet dann zu Beginn der anstehenden Adventszeit, Karten gibt es bei allen Musikerinnen und Musikern.

Melina Pauly, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Chores, spricht im Vorfeld von einem Literatur-Konzert. Unter dem Titel „Beethoven by the numbers“ spielt etwa der große Chor gemeinsam mit dem von Pascal Wiechert betreuten Nachwuchsorchester. An weiteren Programmpunkten verrät sie etwa das „Flower Duet“ von Leo Delibes, „Arioso“ aus der Feder von Johann Sebastian Bach, „The Saints‘ Hallelujah“ sowie ein neues Arrangement „Von guten Mächten“. In einem Probenwochenende Anfang Januar wird dann am Feinschliff gearbeitet.

Melina Pauly spricht von einer „großen Vorfreude“ unter den Musikerinnen und Musikern auf das Konzert, auch wenn bis dahin noch vielfältige Auftritte in den kommenden Wochen anstehen, darunter die musikalische Begleitung am Ewigkeitssonntag, den Weihnachtsmärkten im Wormser Nordend, Mannheim-Sandhofen und Hofheim sowie die Beteiligung des Posaunenchores mit einem eigenen Türchen am lebendigen Adventskalender.

Für das wöchentlich freitags um 18 Uhr im Gemeindehaus probende Nachwuchsorchester sucht der Posaunenchor im Übrigen weiter nach Verstärkung. Interessenten sollten sich nicht scheuen, einfach einmal während der Probenarbeit vorbeizuschauen und sich dem Chor anzuschließen.

Für Samstag, 10. Dezember, lädt der Posaunenchor die Bevölkerung um 18.30 Uhr in die Friedenskirche zu einer stimmungsvollen und vorweihnachtlichen Feierstunde ein. Verschiedene Bläsergruppen aus den Reihen des Posaunenchores gestalten bei freiem Eintritt den musikalischen Rahmen des etwa einstündigen Angebots, in deren Rahmen auch langjährige Mitglieder geehrt werden.

Im Anschluss an den öffentlichen Teil begibt sich der Chor mit den Familienangehörigen dann ins Gemeindehaus zur internen Weihnachtsfeier. fh