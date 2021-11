Konzert für junges Publikum

Die Popakademie Baden-Württemberg und cultur communal der Stadt Lampertheim schaffen mit der Konzertreihe „Popakademie goes LA“ ein neues Kulturangebot, das besonders Schülerinnen und Schüler sowie Studierende ansprechen soll. Für das erste Konzert am Donnerstag, 18. November, konnte neben den beiden Musikern Henny Herz, Popakademie-Absolventin, und ENGIN, aktuell Popmusikdesign-Studierender, auch Jan Aaron Snaschel aus Lampertheim-Hofheim als local guest gewonnen werden.

Henny Herz zählt zu den umtriebigsten Songwriterinnen der Münchner Musikszene, heißt es in der Ankündigung. Ihr Debütalbum „Back Into Space“ hat viel zu bieten: feinfühlige Arrangements, jazzig angehauchten Folk-Pop und eine Stimme direkt aus dem Orbit. Die Musik von Henny Herz ist genauso wie sie selbst: nachdenklich, feinfühlig und zart. Auf der Bühne des Schwanensaals wird an diesem Abend auch ENGIN zu sehen und zu hören sein. Falsche Rosen und echte Liebe, Konsumflut, Einsamkeit und gesellschaftliche Missstände: ENGIN liefert einen kompromisslosen Blick auf die Welt und das Selbst.

Talent aus Lampertheim

Jan Aaron Snaschel ist 15 Jahre alt und besucht die 10. Klasse des Lessing-Gymnasiums Lampertheim. Erste Gitarrenerfahrung sammelte er in der Lampertheimer Musikschule, Gesangsunterricht nimmt er seit 2018. Seine musikalischen Interessen sind breit aufgestellt, liegen aber oft im Bereich der Rock-und Pop-Klassiker. Sein Können konnte er bereits auf verschiedenen Auftritten zeigen, etwa auf der Hofheimer Kerwe oder bei „Thirty minutes for culture“, einem Projekt von cultur communal der Stadt Lampertheim.

Karten im Vorverkauf gibt es für 13 Euro (Schüler und Studenten: fünf Euro) bei der Vorverkaufsstelle „Horlé – Mode und mehr“, Kaiserstraße 19 (Tel. 06206/22 39). Beginn der Veranstaltung am Donnerstag, 18. November, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Für den Besuch ist laut Ankündigung ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis (PCR/max. 48 Std. oder Antigen/max. 24 Std. zurückliegend) zwingend erforderlich.

Veranstalter sind „cultur communal“ der Stadt Lampertheim und die Musiker-Initiative-Lampertheim in Kooperation mit der Popakademie Baden-Württemberg. red