Konzert am 7. Mai im Bürgerhaus

Hofheim. Mehrfach musste der evangelische Posaunenchor sein Konzert wegen der Pandemie verschieben. Am Samstag, 7. Mai, unternimmt der von Dirk Hindel geleitete Posaunenchor nun einen weiteren Versuch und lädt unter dem Motto „Frauen erobern die Welt“ ins Hofheimer Bürgerhaus ein. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Kartenanfragen sind weiterhin möglich unter E-Mail an evposaunenchorhofheimried1912@gmail.com. Am Abend gelten die bis dahin aktuellen Corona-Bestimmungen des Landes Hessen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. „Wir freuen uns, das lang ersehnte Konzert endlich darbieten zu können und unsere treuen Zuhörer wieder in die Welt der Musik entführen zu können“, so die Verantwortlichen. fh

