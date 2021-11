Konzert abgesagt

Hofheim. In einer außerordentlichen Vorstandssitzung hat der evangelische Posaunenchor Hofheim beschlossen, dass es aus Fürsorge sowohl gegenüber dem Publikum als auch den Musikern nicht möglich ist, das für Samstag, 20. November, angekündigte Konzert unter den aktuellen Bedingungen stattfinden zu lassen. Somit wird das im Vorfeld ausverkaufte Konzert wie bereits im vergangenen Jahr ein zweites Mal verschoben. Sobald es die Lage erlaubt, soll ein neuer Termin festgelegt und bekanntgegeben werden.

Sämtliche Karten behalten ihre Gültigkeit. Sie können nicht zurückgegeben werden, bis der neue Termin feststeht. „Nach den wunderbaren Proben der letzten Wochen ist es durch die jetzige Lage undenkbar, unbeschwert und gefühlvoll die Musik so zu spielen, wie wir es können und in den Proben gezeigt haben“, tragen der erste Vorsitzende Wolfgang Herbert und Dirigent Dirk Hindel die Entscheidung voll mit – wenn auch leicht niedergeschlagen.

Bereits am Freitag wird die Bühne im Bürgerhaus abgebaut, der Probenbetrieb soll am Freitag, 26. November, um 19.30 Uhr, wieder anlaufen. Der Posaunenchor wird an der Friedhofsandacht am Sonntag, 21. November, die unter freiem Himmel stattfinden soll, teilnehmen fh