Mit ihrem Antrag auf Veränderungssperre und Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal der Hüttenfelder Tabakscheune war die SPD im Stadtparlament gescheitert (wir haben berichtet). Auch das Vorhaben, Ladenleerstände in der Innenstadt durch sogenannte Pop-Up-Stores zu belegen, stieß auf Skepsis in den Reihen der anderen Fraktionen. Der Antrag wurde in den Bauausschuss verwiesen.

...