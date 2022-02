Für die geplante Gleichstromverbindung Ultranet in Lampertheim findet derzeit die Offenlage der Planfeststellungsunterlagen statt. Noch bis 16. März kann die Öffentlichkeit die Unterlagen für den Abschnitt, der am Punkt Ried südlich des Kernkraftwerks Biblis beginnt und am Punkt Wallstadt im Osten Mannheims endet, unter www.netzausbau.de einsehen und zu den Planungen von Netzbetreiber Amprion

...