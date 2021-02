  Kontrolle tut not

Mögen sich die Lampertheimer auch mit ihrem Bad solidarisieren, so war das Verständnis für die Dauersanierung in den vergangenen Jahren nicht immer besonders ausgeprägt. Mit Ungläubigkeit wurde auf Verzögerungen reagiert, und auch in der Politik war das Grummeln über den früheren Bäder-Geschäftsführer Jens Klingler vernehmbar. Und das nicht bloß in der Opposition. Mochte man sich auch fragen, wo die Versäumnisse konkret lagen, so zeichnen sie sich vor dem Hintergrund der neuen Kursbestimmung durch Klinglers Nachfolger Marius Schmidt deutlich ab. Natürlich konnte der frühere Bäderchef weder etwas für veraltete Pläne noch für Corona-bedingte Lieferengpässe. Doch der nicht selten geäußerte Eindruck, ein solches Sanierungsprojekt erfordere eine stärkere Präsenz und eine strengere Aufsicht, bestätigt sich umso mehr, je stärker der Nachfolger nun davon Gebrauch machen will. Eine tägliche Baustellenkontrolle sowie eine höhere Transparenz nach innen wie nach außen sind lobenswert. Doch warum kommt ein Verantwortlicher erst jetzt auf solche Ideen?

AdUnit urban-intext1

Erster Stadtrat Marius Schmidt tut mit seinem ersten öffentlichen Auftritt als Bäder-Geschäftsführer das Richtige, indem er die Kontrollhoheit an sich bindet und seinen persönlichen Einsatz mit der Fertigstellung des Projekts verknüpft. Auch zielt das Versprechen nach mehr Transparenz in eine sinnvolle Richtung, weil es den Appell an die bürgerschaftliche Solidarität mit eigener Bereitschaft und mit Entgegenkommen unterfüttert. Corona sei „Dank“, ist nun auch der gestrichene Termin zur Wiedereröffnung des Hallenbads Mitte März zu verschmerzen. Sollten die ersten Besucher tatsächlich im September wieder in die Schwimmhalle gehen können, hätte sich in diesem Land weit mehr getan als der Abschluss einer langwierigen Hallenbadsanierung.