Konkrete Vorschläge fehlen

Zum Interview mit Dr. Willi Billau vom 12. Mai sowie zu den folgenden Leserbriefen.

Nach den Interpretationen von Dr. Willi Billau soll ich ihn in meinem Leserbrief implizit als schlauen, alt gewordenen Fuchs bezeichnet haben. Ich habe Herrn Billau zitiert, dass man „noch nicht einmal wisse, ob der Klimawandel menschengemacht ist“. Genau das sind seine Worte im Interview vom 12. Mai. Im weiteren Verlauf seines Leserbriefs erneuert Herr Billau diese Aussage, dass der Einfluss des Menschen nicht bekannt sei und versucht damit eindeutig die Bedeutung des menschengemachten Einflusses zu verharmlosen. Wieso sonst ist ihm die Wiederholung dieser Aussage so wichtig?

Kontrovers diskutiert: Landwirtschaft im Klimawandel. © Gina Sanders-stock.adobe.com

Es bleibt dabei: In der Wissenschaft gilt der menschengemachte Einfluss auf das Klima als der wesentliche Einflussfaktor. Neben der Wissenschaft schließen sich auch alle im deutschen Bundestag vertretenen Parteien dieser Auffassung an, mit Ausnahme der AfD. Inzwischen hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil festgestellt, dass die aktuelle Bundesregierung nicht genug gegen den Klimawandel tut und sieht die Grundrechte zukünftiger Generationen verletzt.

Billaus Antworten im Interview und sein anschließender Leserbrief zeigen deutlich, dass er die Landwirtschaft einem ungerechtfertigten gesamtgesellschaftlichen Generalangriff ausgesetzt sieht. Mit großem Engagement verteidigt er seine Branche gegen jegliche Vorwürfe. Gleichzeitig greift Billau jedoch offensiv und nicht immer präzise seine vermuteten Gegner an: Bürgermeister Störmer wirft er recht harsch Falschaussage vor. Der Firma Energieried wirft er reine Renditeinteressen vor. Ebenso schnell werden rechtliche Schritte gegen unliebsame Entwicklungen angekündigt. Dass in Naturschutzgebieten nicht mehr gedüngt werden darf, das sei die Schuld von Aktivisten. Bei den „Aktivisten“, von denen er spricht, handelt es sich um ein Gesetzesvorhaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft unter der Leitung der Christdemokratin Julia Klöckner. Diese aus meiner Sicht undifferenzierten Betrachtungsweisen mit nach meiner Wahrnehmung populistischen Zügen halte ich für problematisch. Wieso ist beispielsweise der Anbau von Rollrasen wegen der guten Rendite in Ordnung und wieso ist das Ziel von Energieried, beim Bau einer PV-Anlage den größtmöglichen Ertrag zu erzielen, gleichzeitig verwerflich?

Von meiner eigentlichen Kernaussage in einem früheren Leserbrief lenkt Billau in seiner Antwort indessen geschickt ab: Kern meiner Kritik war ein für mich als Leser das nicht erkennbare Zukunftskonzept. Überzeugt hätte mich eine Darstellung konkreter Maßnahmen, was man tut, was man testet und was man plant, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Ebenso hätten mich konkrete Vorschläge interessiert, welche Rahmenbedingungen die Landwirtschaft zur Realisierung des Wandels braucht.

Florian Hoppner, Lampertheim

