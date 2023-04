Konfirmationssprüche als Videos

Hüttenfeld. Die Konfirmandengruppe der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld verbrachte eine aufregende Rüstzeit in der Jugendherberge Erbach im Odenwald. Pfarrer Thomas Höppner-Kopf hat wieder die Medienpädagogin Anja Wolf-Abel dazu eingeladen. Im vergangenen Jahr hat sie mit den Konfirmanden persönliche Kalender erstellt. Mit den drei Konfirmandinnen und vier Konfirmanden dieses Jahrganges hat sie nun ein Videoprojekt durchgeführt.

Der Jahrgang hatte den Wunsch geäußert, seine ausgesuchten Konfirmationssprüche in bewegte Bilder zu setzen und das noch anhand dreier Projekte, die sich die jungen Gemeindeglieder vorher ausgesucht haben.

Zunächst nahmen alle an einer Yogastunde teil. Für viele eine neue Erfahrung, die aber allen, wenn auch anstrengend, viel Spaß machte. Am zweiten Tag besuchte die Gruppe bei frühlingshaften Verhältnissen einen Ponyhof in Erbach. Hier lernten die Jugendlichen den Umgang mit den Tieren, von der Pflege bis hin zum Führen durch einen Parcours. Schließlich versuchten sich die Jugendlichen noch mit „Streetball“, einer Trendsportart, die jüngst zur olympischen Disziplin erhoben wurde. Zwei Dreier-Teams spielen gegeneinander Basketball auf nur einen Korb. Das machte sichtlich Spaß und erst ein kurzer, aber heftiger Regenschauer, beendete das Spiel.

Alle diese Aktionen wurden unter Anleitung von Anja Wolf-Abel, die ein umfangreiches professionelles Videoequipment mitgebracht hatte, in Bild und Ton von den Konfirmanden festgehalten.

Nebenbei wurde viel gesungen, gespielt und bei einem Power-Point-Quiz wurde das logische Denken geschult. Außerdem brachte Pfarrer Höppner-Kopf die Konfirmationssprüche meditativ den Konfirmanden näher.

Am Sonntag, 21. Mai, werden die jungen Christen dann in der Gustav-Adolf-Kirche der Hüttenfelder Gemeinde vorgestellt, bevor sie an Pfingstsonntag, 28. Mai, konfirmiert werden. Bis dahin soll das Video von der Freizeit zur Verfügung stehen. Die Gottesdienstbesucher dürfen gespannt sein. ron