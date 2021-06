Konfirmation in Domkirche

Lampertheim. Am Samstag, 19. Juni, und Sonntag, 20. Juni, finden weitere Konfirmationen in vier Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten in der Domkirche statt. Am Samstag werden konfirmiert: Letizia Held, Karlstraße 34; Lukas Krutsch; Helena Kuhn, Königsberger Straße 26; Selina Linders, Hannah Münzenberger und Lea Pfendler.

Am Sonntag werden konfirmiert: Tamino Arnold; Lena Brückmann; Sebastian Christian Gahn; Kimberly Gerhards; Paul Gutschalk; Lara Maria Kärcher; Laura Klingler, Sandtorfer Weg 55a; Atrèju Luca Lepszy; Annalena Martin; Matteo Phil Maurer; Melanie Elisabeth Rein; Erion Matthias Reipa; Adrian Richter, Sandtorfer Weg 81A; Sue Siegholt, An der Sandbeune 2; Luna Schwedes, Bachfeld 10; Konrad Vogel und Justin Zhdan, Wilhelmstraße 68. red