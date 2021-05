Konfirmation erst am 27. Juni

Hofheim. Die evangelische Kirchengemeinde Hofheim feiert die Konfirmation nicht wie geplant am Sonntag, 9. Mai, in der Friedenskirche. Pfarrer Holger Mett, die Eltern und Jugendlichen des Konfirmandenjahrgangs 2020/2021 sind übereingekommen, die Konfirmation auf Sonntag, 27. Juni, 10 Uhr, zu verlegen. Elf Jugendliche wollen sich konfirmieren lassen: Justin Engelhardt, Mainstraße 7, Katharina Geyer, Schillstraße 20, Nele Hansch, Rheingoldstraße 58A im Rosengarten, Justin Kühn, Schulstraße 4, Mia Lameli, Beinstraße 7, Florian Laurinawitsch, Lindenstraße 11, Steven Niederhöfer, Nordheimer Straße 11, Chantal Opelt, Flatenstraße 15, Nils Schade, Frohndhofstraße 26, Lara Thomas, Mittelriedstraße 11 in Bürstadt und David Uhrig, Kirchstraße 4. fh

