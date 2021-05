Konfirmanden lernen sich kennen

Hofheim. Die neuen Konfirmanden und Konfirmandinnen der evangelischen Kirchengemeinde Hofheim/Ried können sich im Pfarrbüro anmelden. Das betrifft alle Jugendlichen, die bis Juni 2008 geboren sind oder zurzeit das siebte Schuljahr besuchen. Pfarrer Holger Mett lädt den Konfirmandenjahrgang 2021/2022 zum Kennenlernen am Dienstag, 1. Juni, 16 Uhr, ein. Das Treffen findet in der Friedenskirche statt, bei schönem Wetter im Freien. Die Konfirmation ist für 29. Mai 2022 geplant. Zum Konfirmandenunterricht sind auch alle Jugendlichen eingeladen, die nicht getauft sind. Die Taufe wird während der Konfirmandenzeit vollzogen.

Das Pfarrbüro in Hofheim ist telefonisch zu erreichen unter der Rufnummer 06241/8 03 07, per E-Mail an Kirchengemeinde.Hofheim-Ried@ekhn.de. fh