Lampertheim/Heppenheim. „Blau, blau, blau sind alle meine Busse. Blau, blau, blau ist alles was ich habe.“ Nun beschreibt ein Kinderlied die komplexe Schaffung einer neuen Buslinie und die vermeintlich noch komplexere Fortschreibung eines Nahverkehrsplans für die ganze Region eigentlich nur unzureichend. Und doch könnten im Fall der neuen Buslinie zwischen Lampertheim und Heppenheim die Zeilen kaum treffender sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Denn die Streithähne gebärden sich offenbar wie trotzige Kinder. Der eine will seinen weißen Stadtbus partout nicht hergeben, der andere pocht auf einen blauen Kreis-Bus. Am Ende ist die Auseinandersetzung zwischen Kreis und städtischer Verkehrsgesellschaft VTL eine Frage des Geldes. Und der Gelackmeierte ist der Bürger.

Er kommt auf die Minute pünktlich: Der blaue Bus an der Haltestelle in der Neuschloßstraße. Nach Heppenheim fährt er aber nicht. © Kevin Schollmaier

„Ein Kompetenzgerangel auf dem Rücken der Bürger“ nennen Sozialausschuss-Vorsitzende Lara Strubel und der Bergsträßer SPD-Bundestagskandidat Sven Wingerter das, was sich seit rund einem Jahr zwischen den beiden Parteien abspielt. Um ihrer Enttäuschung Luft zu machen und beide Seiten zur Einigung aufzurufen, haben sich die beiden Sozialdemokraten an der Bushaltestelle an der Neuschloßstraße getroffen. Der (blaue) Bus kommt sogar auf die Minute pünktlich, in die Kreisstadt fährt er aber nicht. Dabei hätte hier eigentlich ab 1. Juli neben der Linie über Hüttenfeld nach Viernheim auch regelmäßig ein Bus nach Heppenheim fahren sollen.

Groß war die Erleichterung, als die neue Linie in dem 2020 beschlossenen Nahverkehrsplan mit „vordringlicher Bedarf“ gekennzeichnet wurde. „Das war bei Befragungen eine der meistgenannten Routen im ganzen Kreisgebiet“, erklärt Strubel. Sie hatte sowohl im Lampertheimer Fahrgastbeirat als auch in dem des Kreises für die Strecke gekämpft. Doch seitdem passiert auf dem rund fünf Kilometer langen Bermuda-Dreieck des Busverkehrs zwischen Hüttenfeld und Heppenheim nichts.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Patt-Situation hilft niemandem

Der Frust ist bei Strubel entsprechend groß. „Traurig“, findet sie die Situation und nennt dann Gründe. „Scheinbar sind sich Kreis und Stadt immer noch nicht einig“, sagt sie. Zwar könne sie einzelne Argumente – etwa die von Bernd Isenhardt – nachvollziehen. Allein dem Bürger helfe die Patt-Situation nicht. Der VTL-Geschäftsführer hatte schon mehrfach betont, die Strecke „sofort fahren“ zu können. Schließlich seien es Stadtbusse, die schon jetzt per Anruf maximal zwei Mal am Werktag ans Kreiskrankenhaus fahren. Die Konzession bis dorthin liegt bei der VTL. Da der Kreis die Strecke schaffen will, müsse er sie auch finanzieren, so die Logik.

Der Kreis sieht das naturgemäß anders. Er will die Konzession, die dann bis zum Bahnhof ginge, lieber selbst übernehmen. „Dem Bürger ist es egal, ob der Bus blau oder weiß ist. Hauptsache, er fährt“, sagt Strubel und schickt einen Appell hinterher: „Einigt euch – und zwar schnell.“ Die Sozialdemokraten hoffen nach dem verpatzten Start eine regelmäßige Verbindung wenigstens zum Fahrplanwechsel im Dezember zu erhalten. Immerhin handle es sich bei der Strecke um eine wichtige Verbindung zwischen der drittgrößten Stadt und der Kreisstadt – wo etwa Landratsamt, ein Kreiskrankenhaus und die Kfz-Zulassungsstelle beheimatet sind.

Wer bisher von Lampertheim dort hin möchte, muss über die Bahnhöfe Lampertheim und Bürstadt umsteigen, in Heppenheim je nach Ziel noch einen Bus erwischen. Für Sven Wingerter veranschaulicht das Dilemma vor Ort noch viel größere Probleme: „Wir können nicht mal eine fünf Kilometer lange Lücke, die mit dem Auto 20 Minuten dauert, schließen. Wir sollen wir dann jemals Autofahrer zum Umstieg auf den ÖPNV bringen?“, fragt er. So überzeuge man niemanden vom Busfahren – dabei sei das im Sinne des Klimaschutzes dringend nötig.